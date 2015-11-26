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Басист LAMB OF GOD : «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»



Басист LAMB OF GOD John Campbell в недавней беседе с Kaaos TV ответил на вопрос, как его родной Ричмонд справляется с эпидемией:



«Ну, на улицах люди не умирают, [но] вирус здесь, и вы можете его подцепить, если будете что-то делать публично.



В большинстве случаев сейчас, если я иду в магазин, я вижу на подавляющем количестве людей маски, но чтобы этого добиться, потребовалось какое-то время, чтобы люди действительно начали их надевать, когда они идут в магазин. Так что я надеюсь, что мы заставим людей вести себя так, чтобы остановить распространение вируса, но до тех пор, пока не появится вакцина, оставлять это на усмотрение людей — та ещё небрежность».



Когда интервьюер Arto Mäenpää заметила, что Финляндия недавно провела несколько фестивалей с 50 % посетителей и никаких вспышек не было, John ответил:



«Я с нетерпением жду того момента, когда смогу стать частью чего-то подобного и насколько безумным будет происходящее. К сожалению, нашей страной управляют менее компетентные люди, из-за этого погибло много людей, и наша экономика будет сильно страдать и дальше».













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