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Lamb of God

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7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»
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Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»



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Басист LAMB OF GOD John Campbell в недавней беседе с Kaaos TV ответил на вопрос, как его родной Ричмонд справляется с эпидемией:

«Ну, на улицах люди не умирают, [но] вирус здесь, и вы можете его подцепить, если будете что-то делать публично.

В большинстве случаев сейчас, если я иду в магазин, я вижу на подавляющем количестве людей маски, но чтобы этого добиться, потребовалось какое-то время, чтобы люди действительно начали их надевать, когда они идут в магазин. Так что я надеюсь, что мы заставим людей вести себя так, чтобы остановить распространение вируса, но до тех пор, пока не появится вакцина, оставлять это на усмотрение людей — та ещё небрежность».

Когда интервьюер Arto Mäenpää заметила, что Финляндия недавно провела несколько фестивалей с 50 % посетителей и никаких вспышек не было, John ответил:

«Я с нетерпением жду того момента, когда смогу стать частью чего-то подобного и насколько безумным будет происходящее. К сожалению, нашей страной управляют менее компетентные люди, из-за этого погибло много людей, и наша экономика будет сильно страдать и дальше».

LAMB OF GOD





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