Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD



Гитарист METALLICA Kirk Hammett похвалил новую работу LAMB OF GOD:



«Будучи давний фанатом LAMB OF GOD, я хотел бы сказать, что этот альбоме ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!! @lambofgod»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил Kirk'y в комментариях:



«Спасибо бро! Мы ценим это!!!»













