сегодня



Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»



В недавнем интервью Chris'у Annunziata с радиошоу 90.3 WMSC "The Metal Teddy Bear Experience" фронтмен LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, какие новые группы могут стать новыми знаменосцами металла, после того, как ветераны типа METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и LAMB OF GOD уйдут на покой:



«Понятия не имею. Я не знаю, собираются ли участники METALLICA уйти со сцены. Я думаю, что ты начинаешь с ошибочного предположения. Я не знаю, собираются ли уходить IRON MAIDEN. И мы тоже никуда не уходим, в том смысле, что мы ещё довольно долго будем существовать. Я и правда считаю, что METALLICA никуда не денется, брат. Я думаю, что они бессмертны, в этом их суть. И в конце концов мы все будем вынуждены остановиться, да — в конце концов. Когда я больше не смогу заниматься тем, ради чего я живу, когда это станет физически утомительно. Никто не хочет, чтобы я стоял на сцене как лаундж-певец — я отнюдь не красавец — так что я должен оставаться маньяком.



Я не знаю, какие группы будут хранителями этого наследия. Я люблю GOJIRA — они просто становятся всё лучше, лучше и лучше. Но и они не особо моложе нас. Они занимаются этим уже давно. Так что я понятия не имею — не знаю. Я скажу, что вряд ли когда-нибудь появятся группы типа METALLICA или IRON MAIDEN, потому что это было другое время, и тогда музыки было намного меньше. И они были своего рода прародителями той музыки, которую мы исполняем, и их было не так уж много, так что несколько групп действительно выделялись. Теперь есть миллиард чёртовых групп.



Я думаю, что музыкальная сцена действительно обширная, что хорошо, но это также проблематично, особенно для молодых групп, которые пытаются заниматься этим, потому что ты должен работать в два раза усерднее в целом океане музыки... Раньше это было не так, скажу я вам».













+0 -1



( 2 ) просмотров: 147