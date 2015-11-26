Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 136
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 91
*ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Вза... 65
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 59
*PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе 39
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD

1 май 2020 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней

29 апр 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»

27 апр 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

20 апр 2020 : 		 Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен

17 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»

15 апр 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили безалкогольное пиво

28 мар 2020 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

27 мар 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD: «Создавать песню против Трампа — а смысл?»

18 мар 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

13 мар 2020 : 		 LAMB OF GOD отменили совместный тур с KREATOR

11 мар 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD

8 мар 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о новом ударнике
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»



*
zoom
*
* *
В недавнем интервью Chris'у Annunziata с радиошоу 90.3 WMSC "The Metal Teddy Bear Experience" фронтмен LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, какие новые группы могут стать новыми знаменосцами металла, после того, как ветераны типа METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и LAMB OF GOD уйдут на покой:

«Понятия не имею. Я не знаю, собираются ли участники METALLICA уйти со сцены. Я думаю, что ты начинаешь с ошибочного предположения. Я не знаю, собираются ли уходить IRON MAIDEN. И мы тоже никуда не уходим, в том смысле, что мы ещё довольно долго будем существовать. Я и правда считаю, что METALLICA никуда не денется, брат. Я думаю, что они бессмертны, в этом их суть. И в конце концов мы все будем вынуждены остановиться, да — в конце концов. Когда я больше не смогу заниматься тем, ради чего я живу, когда это станет физически утомительно. Никто не хочет, чтобы я стоял на сцене как лаундж-певец — я отнюдь не красавец — так что я должен оставаться маньяком.

Я не знаю, какие группы будут хранителями этого наследия. Я люблю GOJIRA — они просто становятся всё лучше, лучше и лучше. Но и они не особо моложе нас. Они занимаются этим уже давно. Так что я понятия не имею — не знаю. Я скажу, что вряд ли когда-нибудь появятся группы типа METALLICA или IRON MAIDEN, потому что это было другое время, и тогда музыки было намного меньше. И они были своего рода прародителями той музыки, которую мы исполняем, и их было не так уж много, так что несколько групп действительно выделялись. Теперь есть миллиард чёртовых групп.

Я думаю, что музыкальная сцена действительно обширная, что хорошо, но это также проблематично, особенно для молодых групп, которые пытаются заниматься этим, потому что ты должен работать в два раза усерднее в целом океане музыки... Раньше это было не так, скажу я вам».

LAMB OF GOD





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


15 июн 2020, 15:51		Ты себя то к металлике не приписывай. Вас заменить легко настолько что никто особо то и не заметит, а если заметят то будет просто похуй.

Evil3062


15 июн 2020, 15:56		они стухли


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 147

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом