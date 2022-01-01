19 ноя 2022



Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами



Randy Blythe в интервью Metal Hammer сообщил, что работает сразу над двумя новыми книгами: одна из них называется "Frontman", а вторая является своеобразным продолжением "Dark Days: A Memoir":



«Последняя книга была посвящена личной ответственности. В ней была рассказана история о том, как меня арестовали и я предстал перед судом. Эта книга о перспективе — основная тема — перспектива и её изменение на благоприятную. В последние годы я прислушиваюсь к мнению других людей, а не пытаюсь разобраться во всём сам, потому что мне это не удастся. Книга представляет собой сборник историй об опыте общения с людьми и о том, что я из них вынес».







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