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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
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Lamb of God

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19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами

9 ноя 2022 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2022 : 		 Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD

22 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»

19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары

7 окт 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

25 сен 2022 : 		 WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?

15 сен 2022 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»

8 сен 2022 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

7 сен 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»

24 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео LAMB OF GOD

21 авг 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома

9 авг 2022 : 		 LAMB OF GOD открыли европейский тур

5 авг 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре

4 авг 2022 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

28 июл 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

30 июн 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен

10 июн 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 июн 2022 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью

18 май 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»

25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM
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|||| 19 ноя 2022

Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами



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Randy Blythe в интервью Metal Hammer сообщил, что работает сразу над двумя новыми книгами: одна из них называется "Frontman", а вторая является своеобразным продолжением "Dark Days: A Memoir":

«Последняя книга была посвящена личной ответственности. В ней была рассказана история о том, как меня арестовали и я предстал перед судом. Эта книга о перспективе — основная тема — перспектива и её изменение на благоприятную. В последние годы я прислушиваюсь к мнению других людей, а не пытаюсь разобраться во всём сам, потому что мне это не удастся. Книга представляет собой сборник историй об опыте общения с людьми и о том, что я из них вынес».




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