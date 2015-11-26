Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 49
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 30
*KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...» 22
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»



*
zoom
*
* *
Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" ответил на вопрос, что он имел в виду под сообщением о том, чтобы на его концерт приходили в масках и после вакцинации:

«Я верю в долбаную науку. И у меня есть друзья, которые являются врачами, учеными и медсестрами, и именно этих людей я буду слушать — не кого-то в социальных сетях, не другого музыканта, не говорящую голову на CNN, Fox News, USA Today, PBS; ничего из этого. Я общаюсь со своими друзьями — молекулярными биологами, иммунологами, врачами скорой помощи, у меня есть друзья — медсестры, одна из которых работает в отделении COVID, — и ещё кое-кто, очень близкий мне. Это не соседи моих друзей, не приятели троюродной сестры, которые говорят: "Я слышал то-то и то-то"; это люди, которые являются моими друзьями, с которыми я разговариваю напрямую. Они говорят: "Это правда. Это наука. Это данные. Это то, что мы видим. Я вижу умирающих". Поэтому я буду слушать своих друзей, потому что они намного умнее меня.

Что касается меня, то, наверное, каждый должен проводить свои собственные исследования. Моё исследование включает в себя разговор с моими друзьями, которые потратили годы своей жизни на получение степени, стоившей им тысячи и тысячи долларов, или которые посвятили свою жизнь служению другим в медицинской профессии. И вот что эти люди рассказывают мне. Поэтому мне не нужно фильтровать все данные, всякие источники из СМИ; я просто разговариваю со своими друзьями. "Ты вакцинирован?" — "Да". — "Расскажи мне об этой вакцине. Расскажи мне об этой технологии". И у меня были такие беседы.

Когда вакцина появилась очень быстро, я, как и все остальные, подумал: "Ну, это как-то уж очень быстро". Но потом мои друзья объяснили мне: "Это старая технология. Они работают над этим уже 15 долбанных лет. Это не ново. Так что завязывай с этой фигнёй". И, кроме того, это не просто американский прорыв или прорыв одной страны или одной корпорации; это масштабные международные усилия по подготовке этой вакцины — разных вакцин — к распространению.

У меня есть друг, который работает в разведке — довольно высокопоставленной человек — и одна из его обязанностей сейчас — помощь COVAX, которая является международным подразделением по распространению вакцин. И он разговаривал с одним из своих коллег из COVAX, и было очень неприятно, когда в некоторых местах вакцина доступна, но люди не хотят её принимать, а есть страны, которые умоляют о ней.

Если говорить обо всём этом, то для меня, как я уже сказал, это вопрос разговора с моими друзьями и ответ на вопрос: "Что с этим делать?" Потому что это люди, которым я доверяю, и они намного умнее меня... Так что я собираюсь прислушаться к ним, вот и всё».

LAMB OF GOD





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 236

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом