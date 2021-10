сегодня



Вокалист LAMB OF GOD : «Я верю в науку»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" ответил на вопрос, что он имел в виду под сообщением о том, чтобы на его концерт приходили в масках и после вакцинации:



«Я верю в долбаную науку. И у меня есть друзья, которые являются врачами, учеными и медсестрами, и именно этих людей я буду слушать — не кого-то в социальных сетях, не другого музыканта, не говорящую голову на CNN, Fox News, USA Today, PBS; ничего из этого. Я общаюсь со своими друзьями — молекулярными биологами, иммунологами, врачами скорой помощи, у меня есть друзья — медсестры, одна из которых работает в отделении COVID, — и ещё кое-кто, очень близкий мне. Это не соседи моих друзей, не приятели троюродной сестры, которые говорят: "Я слышал то-то и то-то"; это люди, которые являются моими друзьями, с которыми я разговариваю напрямую. Они говорят: "Это правда. Это наука. Это данные. Это то, что мы видим. Я вижу умирающих". Поэтому я буду слушать своих друзей, потому что они намного умнее меня.



Что касается меня, то, наверное, каждый должен проводить свои собственные исследования. Моё исследование включает в себя разговор с моими друзьями, которые потратили годы своей жизни на получение степени, стоившей им тысячи и тысячи долларов, или которые посвятили свою жизнь служению другим в медицинской профессии. И вот что эти люди рассказывают мне. Поэтому мне не нужно фильтровать все данные, всякие источники из СМИ; я просто разговариваю со своими друзьями. "Ты вакцинирован?" — "Да". — "Расскажи мне об этой вакцине. Расскажи мне об этой технологии". И у меня были такие беседы.



Когда вакцина появилась очень быстро, я, как и все остальные, подумал: "Ну, это как-то уж очень быстро". Но потом мои друзья объяснили мне: "Это старая технология. Они работают над этим уже 15 долбанных лет. Это не ново. Так что завязывай с этой фигнёй". И, кроме того, это не просто американский прорыв или прорыв одной страны или одной корпорации; это масштабные международные усилия по подготовке этой вакцины — разных вакцин — к распространению.



У меня есть друг, который работает в разведке — довольно высокопоставленной человек — и одна из его обязанностей сейчас — помощь COVAX, которая является международным подразделением по распространению вакцин. И он разговаривал с одним из своих коллег из COVAX, и было очень неприятно, когда в некоторых местах вакцина доступна, но люди не хотят её принимать, а есть страны, которые умоляют о ней.



Если говорить обо всём этом, то для меня, как я уже сказал, это вопрос разговора с моими друзьями и ответ на вопрос: "Что с этим делать?" Потому что это люди, которым я доверяю, и они намного умнее меня... Так что я собираюсь прислушаться к ним, вот и всё».













