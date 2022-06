сегодня



Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью



LAMB OF GOD выпустят новую работу, получившую название "Omens", седьмого октября на Epic Records. Премьера первого сингла "Nevermore" намечена на десятое июня.



Трек-лист:



01. Nevermore

02. Vanishing

03. To The Grave

04. Ditch

05. Omens

06. Gomorrah

07. Ill Designs

08. Grayscale

09. Denial Mechanism

10. September Song







