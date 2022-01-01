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*Гитарист METALLICA дал петуха 22
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Lamb of God

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7 июн 2022 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью

18 май 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»

25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM

5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»

1 апр 2022 : 		 Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD

10 мар 2022 : 		 Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD

6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека

25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333
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Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью



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LAMB OF GOD выпустят новую работу, получившую название "Omens", седьмого октября на Epic Records. Премьера первого сингла "Nevermore" намечена на десятое июня.

Трек-лист:

01. Nevermore
02. Vanishing
03. To The Grave
04. Ditch
05. Omens
06. Gomorrah
07. Ill Designs
08. Grayscale
09. Denial Mechanism
10. September Song




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