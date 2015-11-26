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LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз



PUCK HCKY, известные по производству мерчендайза в хоккейном стиле, объединились с LAMB OF GOD над созданием уникальной линейки продукции, в которой вошли джерси, свитера, куртки на молнии и другое. Детали доступны по этому адресу.













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