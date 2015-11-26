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Lamb of God

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14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD
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LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз



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PUCK HCKY, известные по производству мерчендайза в хоккейном стиле, объединились с LAMB OF GOD над созданием уникальной линейки продукции, в которой вошли джерси, свитера, куртки на молнии и другое. Детали доступны по этому адресу.

LAMB OF GOD And PUCK HCKY Release Hockey-Themed Collection





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