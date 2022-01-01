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Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре



Willie Adler опубликовал сообщение о том, почему в нынешнем туре он не принимает участие:



«Привет всем. Я в восторге от той любви, которую вызвали две новые песни LAMB, представленные на данный момент.



Я не могу дождаться, когда все услышат альбом "Omens" целиком. Мы все им очень гордимся.



К сожалению, я не смог поехать в Европу на предстоящие концерты в этом месяце, у меня есть дела, ради которых мне нужно быть дома, и я благодарен группе за поддержку моего решения.



Я совершенно точно вернусь на сцену во время тура "Omens" в сентябре и октябре. Увидимся там!»

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