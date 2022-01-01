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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Lamb of God

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Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD



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Бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler публично назвал гитариста группы Mark Morton "гребаным придурком".

Комментарий Adler, очевидно, был вызван откровением Morton о том, что гитарист был заблокирован в Twitter Ли Джей Картером, американским политиком, который представлял 50-й округ в Палате делегатов штата Вирджиния с 2018 по 2022 год. Ранее сегодня Mark поделился скриншотом уведомления в Twitter о том, что он был заблокирован, и включил в него сообщение:

"Но почему?!????"

На что Chris ответил:

"Может быть, потому что ты гребаный придурок".

Через несколько минут Morton отреагировал:

"Я обычно жду до вечера, чтобы написать в пьяном угаре сообщение своим бывшим".

LAMB OF GOD Guitarist MARK MORTON And Ex-Drummer CHRIS ADLER Trade Insults On Twitter: 'You Are A F**ing Douche'








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