сегодня



Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD



Бывший барабанщик LAMB OF GOD Chris Adler публично назвал гитариста группы Mark Morton "гребаным придурком".



Комментарий Adler, очевидно, был вызван откровением Morton о том, что гитарист был заблокирован в Twitter Ли Джей Картером, американским политиком, который представлял 50-й округ в Палате делегатов штата Вирджиния с 2018 по 2022 год. Ранее сегодня Mark поделился скриншотом уведомления в Twitter о том, что он был заблокирован, и включил в него сообщение:



"Но почему?!????"



На что Chris ответил:



"Может быть, потому что ты гребаный придурок".



Через несколько минут Morton отреагировал:



"Я обычно жду до вечера, чтобы написать в пьяном угаре сообщение своим бывшим".



















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