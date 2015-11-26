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Lamb of God

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7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD
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|||| 7 фев 2021

LAMB OF GOD переиздают последний альбом



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26 марта на Epic Records состоится выход делюкс-версии последнего альбома LAMB OF GOD, который будет снабжен DVD и CD с концертными бонус-треками:

Disc 1: "Lamb Of God" Original Album + 2 Bonus Tracks

01. Memento Mori

02. Checkmate

03. Gears

04. Reality Bath

05. New Colossal Hate

06. Resurrection Man

07. Poison Dream (feat. Jamey Jasta)

08. Routes (feat. Chuck Billy)

09. Bloodshot Eyes

10. On The Hook

11. Ghost Shaped People

12. Hyperthermic/Accelerate

Disc 2: "Lamb Of God - Live From Richmond, VA"

01. Memento Mori (Live)

02. Checkmate (Live)

03. Gears (Live)

04. Reality Bath (Live)

05. New Colossal Hate (Live)

06. Resurrection Man (Live)

07. Poison Dream (Live)

08. Routes (Live)

09. Bloodshot Eyes (Live)

10. On The Hook (Live)

11. Contractor (Live)

12. Ruin (Live)

13. The Death Of Us (Live)

14. 512

Disc 3: "Lamb Of God - Live From Richmond, VA" DVD

01. Memento Mori

02. Checkmate

03. Gears

04. Reality Bath

05. New Colossal Hate

06. Resurrection Man

07. Poison Dream

08. Routes

09. Bloodshot Eyes

10. On The Hook

11. Contractor

12. Ruin

13. The Death of Us

14. 512

LAMB OF GOD To Release Deluxe Edition Of Self-Titled Album With Bonus Tracks, Live Album And Live DVD








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