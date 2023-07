сегодня



Дрон-видео от LAMB OF GOD



LAMB OF GOD опубликовали съемку с дрона с выступления 16 июля на Inkcarceration Music And Tattoo Festival, Ohio State Reformatory, Mansfield, Ohio.









Now You've Got Something to Die For | @InkcarFestival





