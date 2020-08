сегодня



Вокалист LAMB OF GOD : «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в недавнем интервью ответил на вопрос, каким может быть постпандемийный туровый цикл:



«Думаю, для моей команды, и у меня нет никакого хрустального шара, чувак, так что никто не должен утверждать, что Randy сказал, какими должны быть туры, потому что я просто не знаю — не знаю, не волшебник я! Но что касается нашей команды, всё то, что запланировано, перенесено — эти туры будут, но не думаю, что они случатся до того момента, пока не будет возможности всё сделать так, как должно.



Я знаю, что некоторые группы делают социально дистанцированные концерты или что-то подобное, но такое для нас просто не сработает — не наш вариант. Это не рабочий вариант для такой группы, как LAMB OF GOD. Это не сработает и для такой группы, как HATEBREED. Не сработает и ни для какой подобной, потому что когда мы играем, люди сразу же начинает выколачивать друг из друга дерьмецо — ну какая тут социальная дистанция?



Я могу сказать, что на первом концерте не полезу в аудиторию. Я хочу обнять людей, чмокнуть в щёчку и типа такой: "Да, вот мы все опять вместе!" Так что я не представляю себя стоящего на сцене и говорящего: "Окей, все взяли и разошлись на шесть футов. Надели масочки". И всё такое в таком духе. Да ну, на! Это же безумие какое-то, где энергетика?



Думаю, те, для кого контакт не настолько важен, могут что-то делать. Например кантри-музыканты или кто-то из джаза и т. п., в той музыке, где люди могут находиться на расстоянии, но если говорить про мой жанр, то нам нужно ждать вакцину и ничего более. И сколько займёт всё это — кто же знает? Промоутеры, агенты, владельцы площадок, лейблы и прочие пытаются что-то придумать и справиться со множеством непредвиденных факторов, но... Никто ничего не знает, ни у кого нет никаких ответов. Ни у президента, ни у главы CDC — никто понятия не имеет ни о том, что происходит, ни о том, что будет дальше. Мы просто сидим и ждём, что отстойно, но такова реальность».













