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Lamb of God

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11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года
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Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»



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Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в недавнем интервью ответил на вопрос, каким может быть постпандемийный туровый цикл:

«Думаю, для моей команды, и у меня нет никакого хрустального шара, чувак, так что никто не должен утверждать, что Randy сказал, какими должны быть туры, потому что я просто не знаю — не знаю, не волшебник я! Но что касается нашей команды, всё то, что запланировано, перенесено — эти туры будут, но не думаю, что они случатся до того момента, пока не будет возможности всё сделать так, как должно.

Я знаю, что некоторые группы делают социально дистанцированные концерты или что-то подобное, но такое для нас просто не сработает — не наш вариант. Это не рабочий вариант для такой группы, как LAMB OF GOD. Это не сработает и для такой группы, как HATEBREED. Не сработает и ни для какой подобной, потому что когда мы играем, люди сразу же начинает выколачивать друг из друга дерьмецо — ну какая тут социальная дистанция?

Я могу сказать, что на первом концерте не полезу в аудиторию. Я хочу обнять людей, чмокнуть в щёчку и типа такой: "Да, вот мы все опять вместе!" Так что я не представляю себя стоящего на сцене и говорящего: "Окей, все взяли и разошлись на шесть футов. Надели масочки". И всё такое в таком духе. Да ну, на! Это же безумие какое-то, где энергетика?

Думаю, те, для кого контакт не настолько важен, могут что-то делать. Например кантри-музыканты или кто-то из джаза и т. п., в той музыке, где люди могут находиться на расстоянии, но если говорить про мой жанр, то нам нужно ждать вакцину и ничего более. И сколько займёт всё это — кто же знает? Промоутеры, агенты, владельцы площадок, лейблы и прочие пытаются что-то придумать и справиться со множеством непредвиденных факторов, но... Никто ничего не знает, ни у кого нет никаких ответов. Ни у президента, ни у главы CDC — никто понятия не имеет ни о том, что происходит, ни о том, что будет дальше. Мы просто сидим и ждём, что отстойно, но такова реальность».

RANDY BLYTHE: Why





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