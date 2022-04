сегодня



LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL



LAMB OF GOD 22 апреля выступили без RANDY BLYTHE'a и JOHN'a CAMPBELL'a в рамках тура с MEGADETH, TRIVIUM и IN FLAMES. Blythe продолжает сидеть на карантине, а место John'a, как и анонсировалось ранее, занял Phil Demmel.





















































































+1 -0



просмотров: 299