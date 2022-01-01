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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Lamb of God

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25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM

5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»

1 апр 2022 : 		 Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD

10 мар 2022 : 		 Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD

6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека

25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

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8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

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26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD
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LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL



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LAMB OF GOD 22 апреля выступили без RANDY BLYTHE'a и JOHN'a CAMPBELL'a в рамках тура с MEGADETH, TRIVIUM и IN FLAMES. Blythe продолжает сидеть на карантине, а место John'a, как и анонсировалось ранее, занял Phil Demmel.

Watch: LAMB OF GOD Performs Without Singer RANDY BLYTHE And Bassist JOHN CAMPBELL At Green Bay Concert









































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