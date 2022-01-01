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Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома



John Campbell поделился рассказом о том, что необычного было при записи альбома "Omens":



«Мы записали этот альбом по-другому. Мы записали его вживую все вместе в одной комнате, а потом вернулись и всё подчистили. Но это был первый раз, когда мы все были в одном помещении... Мы записали всё в том же помещении, в отличие от того, что было раньше, когда мы расходились по своим углам и записывали свои кусочки, а потом, вероятно, собирали их вместе. Получилось нечто более реальное. И мы смогли внести некоторые изменения на лету — то, что нам казалось неправильным, — получилось классно, и для нас это был отличный опыт!»







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