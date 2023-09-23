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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 36
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Lamb of God

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23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

22 июн 2023 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком

16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»

18 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

10 янв 2023 : 		 LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"

31 дек 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе

30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

29 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от LAMB OF GOD

19 дек 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших

17 дек 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами

9 ноя 2022 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2022 : 		 Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD

22 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»

19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары

7 окт 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

25 сен 2022 : 		 WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?
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|||| 23 сен 2023

Drum-cam от LAMB OF GOD



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Барабанщик LAMB OF GOD Art Cruz опубликовал видео исполнения композиции "Set To Fail" and "Laid To Rest" с концерта в Мексике.




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