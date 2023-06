сегодня



Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком



В рамках серии "My 3 Questions To" Art'a Cruz'a из LAMB OF GOD попросили назвать трёх лучших барабанщиков всех времён. Он ответил:



«Это сложно. Я всегда говорю, что моё первое вдохновение — я только что закончил, вообще-то, смотреть видео из Вудстока — [Carlos] Santana. Он не барабанщик. Однако для меня вся сущность Santana'ы и его музыка пронизана перкуссией — она очень перкуссионная. Поэтому, будучи ребёнком, я впервые услышал, впервые увидел, я был рядом с ним всё своё детство. Так что именно это привлекло меня к ударным. Так я и остался с ними. Так что Santana'y я назову одним из своих любимых барабанщиков. Странно, но это правда.



После него я бы назвал Mike'a Portnoy [DREAM THEATER]. Он важная часть моей карьеры. Сейчас он мой хороший друг — слава Богу. Он повлиял на меня, я стал мыслить нестандартно, стал более творческим, и в моей игре появились нотки от Mike'a. И я уверен, если вы барабанщик, вы можете услышать это в моей игре.



И мой третий... Составить топ-3 довольно трудно. Но, наверное, я назову David'a Garibaldi, барабанщика из TOWER OF POWER. Я очень люблю фанк.



Заметьте, не все эти музыканты металлисты, но именно они повлияли на меня в самом начале.



Бонусом добавлю ещё номера четыре и пять — Dave Lombardo [SLAYER] и Chris Adler [LAMB OF GOD]. И бонусная шестёрка — Джои Джордисон [SLIPKNOT]».







