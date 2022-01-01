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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Lamb of God

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19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары

7 окт 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

25 сен 2022 : 		 WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?

15 сен 2022 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»

8 сен 2022 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

7 сен 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»

24 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео LAMB OF GOD

21 авг 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома

9 авг 2022 : 		 LAMB OF GOD открыли европейский тур

5 авг 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре

4 авг 2022 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

28 июл 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

30 июн 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен

10 июн 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 июн 2022 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью

18 май 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»

25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM

5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»

1 апр 2022 : 		 Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD

10 мар 2022 : 		 Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD

6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD
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Студийное видео LAMB OF GOD



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LAMB OF GOD опубликовали студийное видео на композицию "Vanishing", которая была включена в альбом Omen.

LAMB OF GOD Release Studio Session Video For New Song "Vanishing"




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