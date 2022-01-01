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Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»



Барабанщик LAMB OF GOD Art Cruz в рамках недавней беседы рассыпался в похвалах вокалисту:



«Я буду говорить как фанат. По моему мнению, Randy Blythe — величайший фронтмен в истории хэви-металла, и не только на вокальном уровне; он скорее больше артист, смекаете? Металл-группам нужен артист — тот, кто способен по-настоящему увлечь и провести вас через это незабываемое приключение. Поэтому я считаю, что Randy и такие люди, как Jamey Jasta [HATEBREED] и, конечно же, Phil Anselmo [PANTERA] — элитные фронтмены. И это только из моего поколения. Можно вернуться ещё дальше назад и начать углубляться в более старый материал, в классический металл и т. д. Сейчас гораздо больше таких людей, по крайней мере, на мой взгляд это так. На хардкор-сцене и в той новой волне американского металла, которая есть сейчас, фронтмен должен был быть всем!»







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