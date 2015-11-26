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LAMB OF GOD выпустили кофе



LAMB OF GOD совместно с Nightflyer Roastworks создали бренд своего первого собственного кофе, который получил название название "Memento Mori". Он выращен в Сальвадоре и обжарен в Шарлотт, Северная Королина. Более подробная информация доступна по этому адресу.















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