сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»



RANDY BLYTHE в рамках недавней беседы ответил, что он думает делать после LAMB OF GOD:



«Я ещё не успел рассмотреть этот запасной вариант. Это очень характерно для LAMB OF GOD — не для музыки в целом, поскольку я планирую заниматься музыкой так долго, как только смогу. Но никому не нужно видеть 70-летнего Randy Blythe на сцене, прыгающего вокруг и кричащего "это, б$$$ь, приглашение".



Я очень подвижный исполнитель — вот в чём дело лично для меня. Полное физическое погружение в нашу музыку. Я не знаю, как долго я смогу это делать. Я точно знаю, что, если не случится ничего ужасного, если мы доживём до 2025 года, то группе будет 30 лет. Я должен дожить до этих 30 лет, и я думаю, что моё тело выдержит».







+1 -0



просмотров: 188