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WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?



В рамках недавнего интервью у John'a Campbell'a спросили, остаётся ли в составе группы Willie Adler, на что он ответил:



«Абсолютно точно. Да. Willie всегда был членом группы. У нас у всех были ситуации, когда нам приходилось не участвовать в туре, когда у коллектива были дела, потому что происходили вещи, о которых нам нужно было позаботиться. Willie на тысячу процентов в группе. Нам повезло, что у нас есть возможность при необходимости задействовать Phil'a Demmel'a.



Это первый раз, когда меня об этом спрашивают, поэтому я немного ошарашен. Но да, Willie абсолютно точно в группе. Ранее у нас был саундчек. Мы были на сцене вместе!»







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