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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 48
*CORONER начнут запись зимой 30
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*Умер Дэн Маккаферти 11
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Lamb of God

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7 июн 2022 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью

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5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»
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LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур



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LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур "State Of Unrest". Изначально он планировался на 2020-й год, потом был перенесен на первую половину 2021-го, затем — на 2022-й и планировался к старту с 18 ноября, однако вновь перенесён на 2023-й.

LOG: «Европа — с сожалением сообщаем, что в связи с непредвиденными обстоятельствами мы вынуждены перенести тур "State Of Unrest" с KREATOR на февраль/март 2023 года. Информация о группах поддержки на новые даты будет объявлена в ближайшее время».

KREATOR: «Орда, мы очень сожалеем о том, что нам пришлось перенести тур "State Of Unrest" на февраль 2023 года из-за факторов, не зависящих от KREATOR.

Тем 50 000 человек, у которых были билеты с 2020 года, спасибо за вашу постоянную поддержку и предвкушение этих концертов! К счастью, вам не придётся ждать слишком долго. Мы надеемся, что ваше и без того удивительное терпение сможет продержаться ещё два месяца, и мы обещаем, что ожидание будет того стоить.

Тем, кто не сможет посетить новые даты, мы готовы вернуть деньги. Пожалуйста, свяжитесь с местом покупки. До скорой встречи!»




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