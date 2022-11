сегодня



LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур "State Of Unrest". Изначально он планировался на 2020-й год, потом был перенесен на первую половину 2021-го, затем — на 2022-й и планировался к старту с 18 ноября, однако вновь перенесён на 2023-й.



LOG: «Европа — с сожалением сообщаем, что в связи с непредвиденными обстоятельствами мы вынуждены перенести тур "State Of Unrest" с KREATOR на февраль/март 2023 года. Информация о группах поддержки на новые даты будет объявлена в ближайшее время».



KREATOR: «Орда, мы очень сожалеем о том, что нам пришлось перенести тур "State Of Unrest" на февраль 2023 года из-за факторов, не зависящих от KREATOR.



Тем 50 000 человек, у которых были билеты с 2020 года, спасибо за вашу постоянную поддержку и предвкушение этих концертов! К счастью, вам не придётся ждать слишком долго. Мы надеемся, что ваше и без того удивительное терпение сможет продержаться ещё два месяца, и мы обещаем, что ожидание будет того стоить.



Тем, кто не сможет посетить новые даты, мы готовы вернуть деньги. Пожалуйста, свяжитесь с местом покупки. До скорой встречи!»







