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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 34
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Lamb of God

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Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе



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Randy Blythe в рамках "My 3 Question To" ответил на вопрос, какие сложности он испытывает, будучи участником LAMB OF GOD:

«Пожалуй самое сложное — это не что-то внутри группы. Это попытка понять, как именно всё это стало карьерой. Потому что мы занимались этим просто ради любви к музыке. Вот почему мы создали группу. Я никогда не предполагал, что это станет работой. Я никогда не думал: "Мы станем рок-звёздами" или что-то в этом роде.

Я думаю, что для меня было очень сложно ориентироваться в том, что то, чем я всё равно занимался бы, то есть делал музыку, превратилось в бизнес. И это не всегда меня устраивает, по правде говоря, потому что я обычный парень. Вот почему у нас есть менеджмент — я не занимаюсь бизнесом. Но я думаю, что для меня это было самым сложным — осознать, что это всё-таки бизнес. Потому что у нас работает много людей. Люди смогли купить своим семьям подарки на Рождество в этом году, потому что мы их наняли. [Смеётся]. Это однозначно группа, это наше искусство, и мы любим его, но это также и бизнес, и для меня принять это весьма непривычно — это очень трудно. Потому что я не из мира бизнеса. У меня никогда не было денег. Я не из богатых детей.

Научиться быть профессиональным музыкантом, я считаю, это самая сложная часть. Писать музыку, гастролировать, играть на концертах и всё остальное — это весело. Для меня это легко. А вот научиться деловой стороне вопроса было сложно».




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