Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»



Randy Blythe был гостем в программе "The Electric Theater With Clown", ведущим которой является M. Shawn "Clown" Crahan из SLIPKNOT. И разговор, в частности, зашёл о том, нервничает ли он при выходе на сцену (Crahan сказал, что он не испытывает подобные страхи). Randy ответил:



«Ты говоришь, что никогда не нервничаешь, выходя на сцену. Я тоже не нервничаю, чувак. Меня вообще это не трогает. Я могу вспомнить последний раз... И я не то чтобы испугался, я просто растерялся. Первый раз мы выступали на главной сцене на фестивале Download [в Великобритании], это было даже не знаю сколько лет назад. Я помню, как мы сидели в машине. Они повезли меня по ипподрому к сцене, я подошёл к сцене и увидел огромную толпу. И я подумал: "Ничоси!" Водитель спрашивает: "Ты в порядке?" А я такой: "Да, чувак. Очень много людей". А он такой: "Да, это так. И тогда я успокоился. А ведь до этого прошло много лет, прежде чем я хоть немного занервничал, выходя на сцену.



Я вообще не нервничаю, когда выхожу на сцену. Но ты говоришь о страхе, о том страхе, который движет мной... Я полагаю, что это действительно очень важный момент. И это возвращает меня к тому, почему мы вообще начали выступать: к готовности выйти на сцену, взять то, что мы создали, и представить это другим людям. И в этом есть что-то вроде... Не знаю... Что-то наподобие адреналинового наркомана. Особенно когда ты только начинаешь, ты думаешь: "Ну вот, началось. Это дерьмо, над которым мы работали. И теперь пришло время выложить его на всеобщее обозрение. Вот тут-то резина и встречается с дорогой". И когда ты это делаешь, это захватывает дух, — неимоверно сильно. И я полагаю, что этот аспект страха, помимо моей любви к созданию произведений искусства в целом, очень важен. И я уверен, что это одна из причин, почему мне нравится заниматься другими вещами, потому что в них тоже присутствует этот элемент»







