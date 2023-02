сегодня



Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»



В новом интервью Тони Вебстеру из Metal Command бывший басист MEGADETH David Ellefson обсудил тот факт, что многие классические трэш-металлические группы — особенно из района залива Сан-Франциско — выпускают новые отличные студийные альбомы через десятилетия после начала своей карьеры:



«Это действительно хорошая мысль, и я думал о том же. Так, например, в случае с альбомом EXODUS "Bonded By Blood", пожалуй, это был их "Kill 'Em All", это был их "Killing Is My Business", они взошли на этот пьедестал. Потому что на самом деле участники METALLICA переехали в Сан-Франциско, чтобы взять в группу Клиффа Бёртона. Очевидно, что когда они пустили там корни, тогда всё и пошло в гору. Но первыми, раньше всех, были EXODUS. Они были настоящими королями в этом. И хотя они были как бы на заднем плане на фоне быстрого продвижении METALLICA, EXODUS — это то семя, из которого всё это проросло во многих отношениях.



Я считаю, что EXODUS, TESTAMENT... TESTAMENT выпустили несколько своих лучших записей за последнее десятилетие. И я люблю "Souls Of Black". Мне нравятся ранние вещи — они классные. Я люблю их слушать. Они обволакивающие. Крутое звучание. Но я думаю, что более злобная и свирепая музыка всех этих групп появилась недавно... Я видел, даже в 2000-х... LAMB OF GOD, пожалуй, были одними из главных лидеров. Отчасти это было связано с тем, что у нас больше не было PANTERA, и LAMB OF GOD пришли и заняли трон. Но они всегда ориентировались на MEGADETH в частности, и, конечно же, на METALLICA и "большую четвёрку".



1990-е годы были нелёгкими для трэш-металла. TESTAMENT и некоторые другие группы не выпали из сетки, но ушли в андеграунд, чтобы выжить. MEGADETH и METALLICA, благодаря своей значимости, смогли выжить. Но в 2000-х годах появились молодые группы, такие как LAMB OF GOD, которые помогли перезапустить трэш-металл.



Музыкой всегда движет молодое поколение — именно они всегда создают новые вещи. И в металле мы всегда находим... Даже поколение шреддеров, хорошим примером которого является Марк Тремонти [CREED, ALTER BRIDGE]. Каким бы знаменитым он ни был, он был в известной современной рок-группе, но в душе он чёртов шредер. "So Far, So Good... So What!" — его любимый альбом. Но эти ребята взяли то, что мы делали, и усовершенствовали. Так что к тому времени, когда их группы стали популярными, шреддинг вдруг стал крутым, потому что новому поколению гитаристов понравилась эта техника... Они взяли то, что делали мы, а потом просто усовершенствовали и сделали всё это ещё более сложным и потрясающим. И нам это нужно — чтобы следующее поколение за нами продолжало изобретать что-то новое. Потому что мы не будем существовать вечно — поезд сходит с рельсов, и тогда всё кончается.



Мне лично нравится, когда новые люди поднимаются по карьерной лестнице. В этом туре KINGS OF THRASH с нами выступает отличная группа HATRIOT — это сыновья Стива Сузы, вокалиста EXODUS. И это отличная группа. И в первый вечер, когда я их услышал, я сказал: "О чёрт, чувак. Эти ребята, чёрт возьми, просто потрясно играют". Эти "ребята" молоды, но они яростные. И мне это нравится, потому что это заставляет фанатов радоваться за нас, что заставляет нас продолжать играть, а не лениться и говорить: "Мы можем просто похалявить". Потому что вы не хотите этого делать. А гастроли отнимают силы, это само по себе испытание. Так что мне нравится, что у нас есть отличный комплект и отличная группа. Мы всегда так делали с MEGADETH — брали новые крутые группы на разогрев. Иногда они не были металлическими — ALICE IN CHAINS, STONE TEMPLE PILOTS, KORN. KORN были настолько причудливыми, что мы думали: "Они либо развалятся завтра, либо изменят мир". И они сделали последнее. Вот почему насчёт крутой новой музыки часто мнения разделяются — люди либо любят её, либо ненавидят — и иногда то, что ненавидят больше всего, становится величайшей музыкой, потому что первыми принимают её те, которые говорят: "О Боже. Я понимаю её"... И обычно именно молодое поколение понимает такую музыку, в отличие от старой гвардии, — да, мы не понимаем этого. Это не песни нашего поколения, но нам нужно, чтобы люди продолжали сочинять песни для следующего поколения, чтобы всё это продолжалось».







+2 -1



( 1 ) просмотров: 379