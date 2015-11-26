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Lamb of God

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29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD

1 май 2020 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней

29 апр 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»

27 апр 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

20 апр 2020 : 		 Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен
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Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»



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Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в недавнем интервью ответил на вопрос о возможности вновь посетить Чехию с концертами:

«Я хотел бы вновь отыграть в Чехии — против чехов я не имею ровным счётом ничего, и я там не страдал. Однажды мы можем вновь там сыграть ,и на 100% это будет сделано только в сотрудничестве с семьёй того молодого человека, который погиб на концерте, и я бы 100% сборов от этого концерта направил на благотворительность по их выбору. Если мы там вновь сыграем, будет хорошая история, и я не хочу причинять семье этого подростка ещё больше боли — они не сделали мне ничего плохого, не были жестоки по отношению ко мне, более того, проявили ко мне снисходительность. Но они и так достаточно настрадались, так что из уважения к ним мы не приезжали больше с концертами. Я надеюсь, что наши чешские поклонники поймут наше решение».

LAMB OF GOD




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