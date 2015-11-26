сегодня



Вокалист LAMB OF GOD : «Да я не против визита в Чехию»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe в недавнем интервью ответил на вопрос о возможности вновь посетить Чехию с концертами:



«Я хотел бы вновь отыграть в Чехии — против чехов я не имею ровным счётом ничего, и я там не страдал. Однажды мы можем вновь там сыграть ,и на 100% это будет сделано только в сотрудничестве с семьёй того молодого человека, который погиб на концерте, и я бы 100% сборов от этого концерта направил на благотворительность по их выбору. Если мы там вновь сыграем, будет хорошая история, и я не хочу причинять семье этого подростка ещё больше боли — они не сделали мне ничего плохого, не были жестоки по отношению ко мне, более того, проявили ко мне снисходительность. Но они и так достаточно настрадались, так что из уважения к ним мы не приезжали больше с концертами. Я надеюсь, что наши чешские поклонники поймут наше решение».











+0 -0



просмотров: 305

