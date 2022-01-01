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Lamb of God

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30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

29 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от LAMB OF GOD

19 дек 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших

17 дек 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами

9 ноя 2022 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2022 : 		 Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD

22 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»

19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары

7 окт 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

25 сен 2022 : 		 WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?

15 сен 2022 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»

8 сен 2022 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

7 сен 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»

24 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео LAMB OF GOD

21 авг 2022 : 		 Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома

9 авг 2022 : 		 LAMB OF GOD открыли европейский тур

5 авг 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре

4 авг 2022 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

28 июл 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

30 июн 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен

10 июн 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD
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Видео полного выступления LAMB OF GOD



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Профессиональное видео полного выступления LAMB OF GOD, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Memento Mori"
"Ruin"
"Walk With Me In Hell"
"Resurrection Man"
"Nevermore"
"Now You've Got Something To Die For"
"Contractor"
"Omerta"
"11th Hour"
"Omens"
"Hourglass"
"512"
"Ghost Walking"

LAMB OF GOD Live At Bloodstock Open Air 2022; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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