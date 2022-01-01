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Видео полного выступления LAMB OF GOD



Профессиональное видео полного выступления LAMB OF GOD, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Memento Mori"

"Ruin"

"Walk With Me In Hell"

"Resurrection Man"

"Nevermore"

"Now You've Got Something To Die For"

"Contractor"

"Omerta"

"11th Hour"

"Omens"

"Hourglass"

"512"

"Ghost Walking"







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