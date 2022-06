сегодня



Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен



Mark Morton в программе "The Jasta Show" ответил на вопрос о том, как проходит у него процесс творчества:



«На самом деле у нас нет никакой стратегии. Была пара альбомов, когда мы немного отклонились, может быть, шесть или восемь лет назад... Но почти всегда мы стараемся быть настоящими и аутентичными. А чтобы что-то нравилось пятерым из нас — это очень сложно. Поэтому, когда нам всем пятерым это нравится, мы знаем, что это то, что нужно. Нет никакой стратегии, типа: "На этой пластинке мы будем делать тональность ниже, в этой части мы будем играть djent, а в этой — black metal". Мы просто набрасываем риффы и прочее, и когда они начинают звучать хорошо, собранные вместе, и Randy [Blythe, вокал] начинает рявкать поверх них, в какой-то момент это начинает звучать как LAMB OF GOD. И тогда мы начинаем радоваться: "О, это LAMB OF GOD. Это круто"».







