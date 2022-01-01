Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео KREATOR 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*KISS опять подловили 7
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



10 июн 2022 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

7 июн 2022 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью

18 май 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»

25 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL

20 апр 2022 : 		 LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM

5 апр 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»

1 апр 2022 : 		 Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD

10 мар 2022 : 		 Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD

6 мар 2022 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

24 фев 2022 : 		 LAMB OF GOD в процессе записи

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом

28 янв 2022 : 		 PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD

27 янв 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»

25 дек 2021 : 		 Как LAMB OF GOD спасли человека

25 ноя 2021 : 		 Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер

18 ноя 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD

28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от LAMB OF GOD



zoom
LAMB OF GOD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Nevermore", которая взята из альбома Omens, выход которого намечен на седьмое октября на Epic Records:

01. Nevermore
02. Vanishing
03. To The Grave
04. Ditch
05. Omens
06. Gomorrah
07. Ill Designs
08. Grayscale
09. Denial Mechanism
10. September Song




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом