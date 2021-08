13 авг 2021



LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"



LAMB OF GOD отметят 15-летие "Sacrament" выпуском цифровой версии и небольшого документального фильма. Ремастированный вариант будет включать не только оригинальные композиции, но и концертные записи в House Of Vans Chicago 2020. Виниловый вариант будет выпущен в начале следующего года.



Трек-лист:



01. Walk With Me In Hell



02. Again We Rise



03. Redneck



04. Pathetic



05. Foot To The Throat



06. Descending



07. Blacken The Cursed Sun



08. Forgotten (Lost Angels)



09. Requiem



10. More Time To Kill



11. Beating On Death's Door



12. Walk With Me In Hell (Live from House of Vans Chicago)*



13. Redneck (Live from House of Vans Chicago)*



14. Descending (Live from House of Vans Chicago)*



* Previously unavailable on DSPs













