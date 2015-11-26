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Lamb of God

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13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе
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|||| 13 авг 2021

LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"



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LAMB OF GOD отметят 15-летие "Sacrament" выпуском цифровой версии и небольшого документального фильма. Ремастированный вариант будет включать не только оригинальные композиции, но и концертные записи в House Of Vans Chicago 2020. Виниловый вариант будет выпущен в начале следующего года.

Трек-лист:

01. Walk With Me In Hell

02. Again We Rise

03. Redneck

04. Pathetic

05. Foot To The Throat

06. Descending

07. Blacken The Cursed Sun

08. Forgotten (Lost Angels)

09. Requiem

10. More Time To Kill

11. Beating On Death's Door

12. Walk With Me In Hell (Live from House of Vans Chicago)*

13. Redneck (Live from House of Vans Chicago)*

14. Descending (Live from House of Vans Chicago)*

* Previously unavailable on DSPs

LAMB OF GOD's 'Sacrament' To Receive 15th-Anniversary Digital Reissue





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