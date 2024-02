сегодня



Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист



John Campbell в интервью "RRBG" podcast ответил на вопрос о том, какие у LAMB OF GOD есть планы на будущее:



«Мы собираемся выпустить несколько пластинок по такому же примерному графику, как и всегда. Мы выпускаем пластинку, отрываемся с ней по полной, немного отдыхаем, начинаем работать над другой, записываем ее, отрываемся в туре. Так что, да, мы определенно живы и здоровы, и у нас еще будут пластинки. В ближайшие пять лет точно будет новый альбом LAMB OF GOD. Не думаю, что я выдаю какие-то секреты».







