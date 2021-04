сегодня



Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333



LAMB OF GOD представили карантинное видео на кавер-версию BAD BRAINS "I Against I", в записи которой принимал участие вокалист FEVER 333 Jason Aalon Butler.













