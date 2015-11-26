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Lamb of God

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13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

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3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

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17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

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6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»

13 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма

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11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

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31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

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Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333



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LAMB OF GOD представили карантинное видео на кавер-версию BAD BRAINS "I Against I", в записи которой принимал участие вокалист FEVER 333 Jason Aalon Butler.

LAMB OF GOD Debuts Blistering BAD BRAINS Cover Featuring FEVER 333's JASON AALON BUTLER





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


13 апр 2021, 19:15		чот сначала тухловато потом разогнались



лучше всех панков переигрывал Слайер


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