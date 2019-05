сегодня



Видео с текстом от LAMB OF GOD из переиздания дебютного альбома



"Another Nail For Your Coffin", новое видео с текстом группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания дебютного альбома "Ashes Of The Wake - 15th Anniversary Edition", приуроченного к 15-летию этой работы.



Альбом будет переиздан на двойном виниле с эксклюзивными композициями, включая "Another Nail For Your Coffin" и тремя ранее не издававшимися демо-треками.



Трек-лист:



Side A

"Laid To Rest"

"Hourglass"

"Now You've Got Something To Die For"

"The Faded Line"



Side B

"Omerta"

"Blood Of The Scribe"

"One Gun"

"Break You"



Side C

"What I've Become"

"Ashes Of The Wake"

"Remorse Is For The Dead"



Side D

"Another Nail For Your Coffin"

"Laid To Rest" (pre-production demo)

"Ashes Of The Wake" (pre-production demo)

"Remorse For The Dead" (pre-production demo)















