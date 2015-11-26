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Lamb of God

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Видео с текстом от LAMB OF GOD из переиздания дебютного альбома



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"Another Nail For Your Coffin", новое видео с текстом группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания дебютного альбома "Ashes Of The Wake - 15th Anniversary Edition", приуроченного к 15-летию этой работы.

Альбом будет переиздан на двойном виниле с эксклюзивными композициями, включая "Another Nail For Your Coffin" и тремя ранее не издававшимися демо-треками.

Трек-лист:

Side A
"Laid To Rest"
"Hourglass"
"Now You've Got Something To Die For"
"The Faded Line"

Side B
"Omerta"
"Blood Of The Scribe"
"One Gun"
"Break You"

Side C
"What I've Become"
"Ashes Of The Wake"
"Remorse Is For The Dead"

Side D
"Another Nail For Your Coffin"
"Laid To Rest" (pre-production demo)
"Ashes Of The Wake" (pre-production demo)
"Remorse For The Dead" (pre-production demo)

LAMB OF GOD Releases Ashes Of The Wake - 15th Anniversary Edition;






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Bombadil


5 май 2019, 12:46		Ashes of the Wake как бы ни разу не дебютный

Khanate


5 май 2019, 14:28		действительно, в каком месте он дебютный то) третий.


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