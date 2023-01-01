Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 32
*Новое видео U.D.O. 29
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 27
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 32
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

22 июн 2023 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком

16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»

18 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

10 янв 2023 : 		 LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"

31 дек 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе

30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

29 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от LAMB OF GOD

19 дек 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших

17 дек 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами

9 ноя 2022 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2022 : 		 Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD

22 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»

19 окт 2022 : 		 Студийное видео LAMB OF GOD

19 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»

13 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

11 окт 2022 : 		 LAMB OF GOD в три гитары

7 окт 2022 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

1 окт 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

25 сен 2022 : 		 WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?

15 сен 2022 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»
Показать далее
| - |

|||| 4 авг 2023

Видео полного выступления LAMB OF GOD



zoom
Видео полного выступления LAMB OF GOD, которое состоялось второго августа в Freedom Mortgage Pavilion, Camden, New Jersey, доступно для просмотра ниже:

01. Memento Mori
02. Walk With Me In Hell
03. Resurrection Man
04. Ditch
05. Desolation
06. 512
07. Ruin
08. Contractor
09. Laid To Rest
10. Redneck




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 191

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом