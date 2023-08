4 авг 2023



Видео полного выступления LAMB OF GOD



Видео полного выступления LAMB OF GOD, которое состоялось второго августа в Freedom Mortgage Pavilion, Camden, New Jersey, доступно для просмотра ниже:



01. Memento Mori

02. Walk With Me In Hell

03. Resurrection Man

04. Ditch

05. Desolation

06. 512

07. Ruin

08. Contractor

09. Laid To Rest

10. Redneck







