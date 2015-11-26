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Lamb of God

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3 сен 2020 : 		 LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах

11 авг 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»

6 авг 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили кофе

4 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"

31 июл 2020 : 		 Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации
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|||| сегодня

LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах



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LAMB OF GOD объявили о том, что целиком исполнят материал нового альбома, а также релиза 2004 года "Ashes Of The Wake" в рамках онлайн-выступлений из Ричмонда. 18 сентября сет будет состоять из новых песен, а двадцать пятого коллектив вспомнит хорошо забытое старое. Стоимость билетов составит 15 долларов за каждое шоу по отдельности или двадцать — за оба. Все детали доступны по этому адресу.

LAMB OF GOD To Perform New Album And




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