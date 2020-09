сегодня



LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах



LAMB OF GOD объявили о том, что целиком исполнят материал нового альбома, а также релиза 2004 года "Ashes Of The Wake" в рамках онлайн-выступлений из Ричмонда. 18 сентября сет будет состоять из новых песен, а двадцать пятого коллектив вспомнит хорошо забытое старое. Стоимость билетов составит 15 долларов за каждое шоу по отдельности или двадцать — за оба. Все детали доступны по этому адресу.











