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Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»



В рамках недавнего разговора с News Lagoon вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, что он думает относительно непрекращающихся протестов после убийства небелого наркомана Джорджа Флойда, а также о реакции полиции и президента:



«Я хотел бы уточнить: я не активист. Мне почти 50, у меня болят колени, я ненавижу слезоточивый газ, я ненавижу тюрьму, я ненавижу заставлять полицейских нервничать. Я уже делал всё это дерьмо, это не первое моё родео. И мне также не нравятся некоторые коннотации, связанные с термином "активист". Потому что, когда ты побывал на многих акциях протеста, кажется, что... Когда я говорю "профессиональные активисты", я не имею в виду, что этим людям платят гнусные государственные агенты или что-то в этом роде. Просто есть люди, которые, кажется, делают это постоянно, чтобы мутить всё и вся. Полагаю, что они таким образом самоутверждаются. Это полностью оправдывает моё существование — я выступаю с криками и воплями. Для меня это не так, несмотря на то, что я зарабатываю на жизнь в буквальном смысле слова, выступая с криками и воплями. Я стараюсь быть немного более размеренным в своей реакции на вещи. Это означает, что я рассматриваю эти вопросы через призму искусства — мои фотографии, письмо и музыку — и порой через моё физическое присутствие. Потому что право — это право. Если что-то несправедливо, и я считаю, что моё присутствие необходимо для поддержки людей, которые борются с этой несправедливостью, я обязательно пойду туда и сделаю это.



Очевидно, что прямо сейчас из-за жестокости полиции и убийства Джорджа Флойда любой, кто видел это видео, не может спорить с тем, насколько ужасно испорчена ситуация. Я считаю, что продолжительность видео — как раз причина того, что оно настолько впечатляет. Это, пожалуй, одно из самых наглядных отображений того, что здесь происходило в течение долгого времени. Это не единичный инцидент, он связан не только с полицией. Люди будут закрывать на это глаза, потому что они не любят историю, но это не единичный инцидент, и это не новость. Это 400 лет угнетения. И мне совершенно ясно, почему всё дошло до того, что в итоге случилось. На 146%».







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