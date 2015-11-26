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Lamb of God

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25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD

1 май 2020 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней

29 апр 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»

27 апр 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

20 апр 2020 : 		 Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен

17 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»
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Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»



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В рамках недавнего разговора с News Lagoon вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос о том, что он думает относительно непрекращающихся протестов после убийства небелого наркомана Джорджа Флойда, а также о реакции полиции и президента:

«Я хотел бы уточнить: я не активист. Мне почти 50, у меня болят колени, я ненавижу слезоточивый газ, я ненавижу тюрьму, я ненавижу заставлять полицейских нервничать. Я уже делал всё это дерьмо, это не первое моё родео. И мне также не нравятся некоторые коннотации, связанные с термином "активист". Потому что, когда ты побывал на многих акциях протеста, кажется, что... Когда я говорю "профессиональные активисты", я не имею в виду, что этим людям платят гнусные государственные агенты или что-то в этом роде. Просто есть люди, которые, кажется, делают это постоянно, чтобы мутить всё и вся. Полагаю, что они таким образом самоутверждаются. Это полностью оправдывает моё существование — я выступаю с криками и воплями. Для меня это не так, несмотря на то, что я зарабатываю на жизнь в буквальном смысле слова, выступая с криками и воплями. Я стараюсь быть немного более размеренным в своей реакции на вещи. Это означает, что я рассматриваю эти вопросы через призму искусства — мои фотографии, письмо и музыку — и порой через моё физическое присутствие. Потому что право — это право. Если что-то несправедливо, и я считаю, что моё присутствие необходимо для поддержки людей, которые борются с этой несправедливостью, я обязательно пойду туда и сделаю это.

Очевидно, что прямо сейчас из-за жестокости полиции и убийства Джорджа Флойда любой, кто видел это видео, не может спорить с тем, насколько ужасно испорчена ситуация. Я считаю, что продолжительность видео — как раз причина того, что оно настолько впечатляет. Это, пожалуй, одно из самых наглядных отображений того, что здесь происходило в течение долгого времени. Это не единичный инцидент, он связан не только с полицией. Люди будут закрывать на это глаза, потому что они не любят историю, но это не единичный инцидент, и это не новость. Это 400 лет угнетения. И мне совершенно ясно, почему всё дошло до того, что в итоге случилось. На 146%».

LAMB OF GOD



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


25 июн 2020, 18:53		иди ка ты к хуям дорогой и пой. Думать у тебя хуево получается.


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