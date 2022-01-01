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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
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Lamb of God

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|||| 7 окт 2022

Новое видео LAMB OF GOD



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"Ditch", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Omens" , выход которого запланирован на седьмое октября на Epic.

Трек-лист:

01. Nevermore
02. Vanishing
03. To The Grave
04. Ditch
05. Omens
06. Gomorrah
07. Ill Designs
08. Grayscale
09. Denial Mechanism
10. September Song




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