7 окт 2022



Новое видео LAMB OF GOD



"Ditch", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Omens" , выход которого запланирован на седьмое октября на Epic.



Трек-лист:



01. Nevermore

02. Vanishing

03. To The Grave

04. Ditch

05. Omens

06. Gomorrah

07. Ill Designs

08. Grayscale

09. Denial Mechanism

10. September Song







