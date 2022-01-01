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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 25
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Lamb of God

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Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»



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Randy Blythe ответил на вопрос о том, стоит ли ждать его в Чехии с новым концертом:

«Я не исключаю такой возможности. Но это должно быть при правильных обстоятельствах. Я имею в виду, что по закону я могу туда приехать. Но если только всё не было заранее обговорено с определёнными людьми, я думаю, что было бы невежливо возвращаться туда. Потому что если бы я вернулся туда, чтобы сыграть концерт, это было бы грандиозной новостью. А там есть семья, у которой по-прежнему нет сына. Так что я не хочу, чтобы они расстраивались ещё больше, чем сейчас; они и так уже достаточно страдали. Так что, если обстоятельства будут подходящими и мы получим их благословение или что-то ещё, я не против поехать и сыграть концерт, а потом пожертвовать деньги на благотворительность или что-то ещё. Но в остальном LAMB OF GOD совершенно незачем туда ехать, если обстоятельства не позволяют, потому что я не хочу причинять кому-либо дополнительные эмоциональные страдания».

LAMB OF GOD




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