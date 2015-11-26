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Lamb of God

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31 июл 2020 : 		 Новый даты тура LAMB OF GOD и KREATOR

25 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»

21 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation

20 июл 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»

14 июл 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»

14 июл 2020 : 		 LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

13 июл 2020 : 		 Карантинные видео от LAMB OF GOD

30 июн 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

29 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»

25 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»

25 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD

23 июн 2020 : 		 Карантинное видео от LAMB OF GOD

22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»
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|||| сегодня

Новый даты тура LAMB OF GOD и KREATOR



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LAMB OF GOD и KREATOR опубликовали новые даты "State Of Unrest Tour" — он состоится в 2021 году. По словам лидера KREATOR, Mille Petrozza, группа представит не только новое оформление сцены, но и новый материал.

Даты:

Nov. 19 - DK - Copenhagen, Forum Black Box

Nov. 20 - SE - Stockholm, Fryshuset Arenan

Nov. 22 - FI - Oulu, Teatria

Nov. 23 - FI - Helsinki, Ice Hall Black Box

Nov. 25 - PL - Warsaw, Stodoła (VENUE CHANGE)

Nov. 26 - DE - Berlin, Columbiahalle

Nov. 27 - DE - Leipzig, Haus Auensee (NEW SHOW)

Nov. 28 - DE - Munich, Zenith

Nov. 30 - CH - Zurich, Samsung Hall

Dec. 01 - BE - Brussels, Ancienne Belgique

Dec. 03 - DE - Ludwigsburg, MHP-Arena

Dec. 04 - DE - Hamburg, edel-optics.de (VENUE CHANGE)

Dec. 05 - DE - Saarbrücken, Saarlandhalle

Dec. 07 - ES - Barcelona, Razzmatazz

Dec. 08 - ES - Madrid, La Riviera

Dec. 10 - DE - Wiesbaden, Schlachthof

Dec. 11 - DE - Essen, Grugahalle (VENUE CHANGE)

Dec. 12 - NL - Tilburg, 013 (NEW SHOW)

Dec. 14 - UK - Bristol, O2 Academy Bristol*

Dec. 15 - UK - Manchester, Manchester Academy*

Dec. 16 - UK - Glasgow, O2 Academy Glasgow*

Dec. 17 - UK - Birmingham, O2 Academy Birmingham*

Dec. 19 - UK - London, O2 Academy Brixton*

Dec. 20 - FR - Paris, L’Olympia

* LAMB OF GOD headline

LAMB OF GOD And KREATOR Announce Rescheduled Dates For 'State Of Unrest' European Tour




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