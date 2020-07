сегодня



Новый даты тура LAMB OF GOD и KREATOR



LAMB OF GOD и KREATOR опубликовали новые даты "State Of Unrest Tour" — он состоится в 2021 году. По словам лидера KREATOR, Mille Petrozza, группа представит не только новое оформление сцены, но и новый материал.



Даты:



Nov. 19 - DK - Copenhagen, Forum Black Box



Nov. 20 - SE - Stockholm, Fryshuset Arenan



Nov. 22 - FI - Oulu, Teatria



Nov. 23 - FI - Helsinki, Ice Hall Black Box



Nov. 25 - PL - Warsaw, Stodoła (VENUE CHANGE)



Nov. 26 - DE - Berlin, Columbiahalle



Nov. 27 - DE - Leipzig, Haus Auensee (NEW SHOW)



Nov. 28 - DE - Munich, Zenith



Nov. 30 - CH - Zurich, Samsung Hall



Dec. 01 - BE - Brussels, Ancienne Belgique



Dec. 03 - DE - Ludwigsburg, MHP-Arena



Dec. 04 - DE - Hamburg, edel-optics.de (VENUE CHANGE)



Dec. 05 - DE - Saarbrücken, Saarlandhalle



Dec. 07 - ES - Barcelona, Razzmatazz



Dec. 08 - ES - Madrid, La Riviera



Dec. 10 - DE - Wiesbaden, Schlachthof



Dec. 11 - DE - Essen, Grugahalle (VENUE CHANGE)



Dec. 12 - NL - Tilburg, 013 (NEW SHOW)



Dec. 14 - UK - Bristol, O2 Academy Bristol*



Dec. 15 - UK - Manchester, Manchester Academy*



Dec. 16 - UK - Glasgow, O2 Academy Glasgow*



Dec. 17 - UK - Birmingham, O2 Academy Birmingham*



Dec. 19 - UK - London, O2 Academy Brixton*



Dec. 20 - FR - Paris, L’Olympia



* LAMB OF GOD headline











