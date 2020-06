сегодня



Новое видео LAMB OF GOD



"Gears", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lamb Of God, выходящего девятнадцатого июня на Epic Records в США и на Nuclear Blast Records в Европе:



01. Memento Mori



02. Checkmate



03. Gears



04. Reality Bath



05. New Colossal Hate



06. Resurrection Man



07. Poison Dream (feat. Jamey Jasta)



08. Routes (feat. Chuck Billy)



09. Bloodshot Eyes



10. On The Hook













