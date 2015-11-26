Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ARCH ENEMY 54
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 53
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 35
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 34
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 33
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



28 окт 2021 : 		 LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур

25 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»

12 окт 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

13 авг 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"

22 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи

10 июл 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой

28 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»

8 июн 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса

22 апр 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»

13 апр 2021 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333

1 апр 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

25 мар 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 мар 2021 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

11 мар 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»

3 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

19 фев 2021 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

7 фев 2021 : 		 LAMB OF GOD переиздают последний альбом

7 янв 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»

17 дек 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине

14 дек 2020 : 		 LAMB OF GOD выпускают новый кофе

11 ноя 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию

8 окт 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»

7 окт 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»

6 окт 2020 : 		 WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур



*
zoom
*
* *
LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур "State Of Unrest", который теперь запланирован на конец 2022 года при поддержке THY ART IS MURDER и GATECREEPER:

Nov. 18 - Denmark - Copenhagen Forum Black Box

Nov. 19 - Sweden - Stockholm Fryshuset Arenan

Nov. 21 - Finland - Oulu Teatria

Nov. 22 - Finland - Helsinki Ice Hall Black Box

Nov. 24 - Poland - Warsaw Stodola

Nov. 26 - Germany - Munich Zenith

Nov. 27 - Germany - Berlin Columbiahalle

Nov. 29 - Netherlands - Tilburg O13

Nov. 30 - Belgium - Brussels AB

Dec. 02 - Germany - Ludwigsburg MHP Arena

Dec. 03 - Germany - Essen Grugahalle

Dec. 04 - Germany - Saarbrücken Saarlandhalle

Dec. 06 - Spain - Madrid Riviera

Dec. 07 - Spain - Barcelona Razzmatazz

Dec. 09 - Germany - Wiesbaden Schlachthof

Dec. 10 - Germany - Hamburg Edel Optics Arena

Dec. 11 - Germany - Leipzig Haus Auensee

Dec. 20 - France - Paris L'Olympia

Dec. 21 - Switzerland - Zurich Samsung Hall

LAMB OF GOD And KREATOR Postpone 'State Of Unrest' European Tour To Fall 2022



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 256

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом