LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур "State Of Unrest", который теперь запланирован на конец 2022 года при поддержке THY ART IS MURDER и GATECREEPER:



Nov. 18 - Denmark - Copenhagen Forum Black Box



Nov. 19 - Sweden - Stockholm Fryshuset Arenan



Nov. 21 - Finland - Oulu Teatria



Nov. 22 - Finland - Helsinki Ice Hall Black Box



Nov. 24 - Poland - Warsaw Stodola



Nov. 26 - Germany - Munich Zenith



Nov. 27 - Germany - Berlin Columbiahalle



Nov. 29 - Netherlands - Tilburg O13



Nov. 30 - Belgium - Brussels AB



Dec. 02 - Germany - Ludwigsburg MHP Arena



Dec. 03 - Germany - Essen Grugahalle



Dec. 04 - Germany - Saarbrücken Saarlandhalle



Dec. 06 - Spain - Madrid Riviera



Dec. 07 - Spain - Barcelona Razzmatazz



Dec. 09 - Germany - Wiesbaden Schlachthof



Dec. 10 - Germany - Hamburg Edel Optics Arena



Dec. 11 - Germany - Leipzig Haus Auensee



Dec. 20 - France - Paris L'Olympia



Dec. 21 - Switzerland - Zurich Samsung Hall







