Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 154
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
*MEGADETH записывают 18 песен 22
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 20
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



22 июн 2020 : 		 CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»

17 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»

15 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»

11 июн 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»

9 июн 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»

30 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD

29 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации

29 май 2020 : 		 Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года

28 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»

26 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»

24 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»

19 май 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»

16 май 2020 : 		 Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD

13 май 2020 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

3 май 2020 : 		 Обучающее видео от LAMB OF GOD

1 май 2020 : 		 Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней

29 апр 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»

27 апр 2020 : 		 Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

20 апр 2020 : 		 Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен

17 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»

15 апр 2020 : 		 LAMB OF GOD выпустили безалкогольное пиво

28 мар 2020 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

27 мар 2020 : 		 Лидер LAMB OF GOD: «Создавать песню против Трампа — а смысл?»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD



*
zoom
*
* *
CHRIS ADLER в недавнем интервью сказал, что рад услышать новую пластинку LAMB OF GOD:

«Считаю, что все расстались в хороших отношениях. Я очень рад услышать их новую пластинку и рад узнать, что у них и как. Я уверен, что у них всё очень хорошо.

Я передал свой барабанный трон в хорошие руки Art'a, моего друга. Мы впервые встретились с ним, когда ему было лет 17, — у меня есть фотография, на которой он и я, стоящие возле автобуса, где он ожидал нас, чтобы взять автограф. В общем, мы с ним уже давно дружим. И очевидно, что ребята в группе — это не только семья, (он намекнул на то, что его брат Willie играет на гитаре в LAMB OF GOD), но большие друзья, которыми они стали за 25 лет. И у нас была вполне достойная карьера. Она не закончилась — я не думаю, что кто-нибудь с каждой из сторон сказал бы, что она закончилась удачно, в том смысле, будто мы все надеялись и мечтали и хотели одного и того же, но просто не могли по какой-то причине встать на одну и ту же сторону.

Как бы мне ни нравилось делать то, что я делал, разумеется, всё шло к тому, что отойти в сторону будет правильно. И я полагаю, что все выиграли в этом плане. Я желаю им всего наилучшего и уверен, что они сделают всё как надо... Вы должны поговорить с ними — я не уверен — но я надеюсь, что они сделают это ради меня.

Я ушёл не потому, что не хотел быть вовлечённым в музыку или не хотел играть на барабанах. [И] я ушёл из группы не потому, что хотел сделать что-то слишком тяжёлое или слишком лёгкое, или что-то еще в этом роде. Это было что-то вроде взаимного перепутья... Мы просто больше не находили вариантов для контакта...

Я счастлив, что был частью этого этапа. И полагаю, что если бы я всё ещё был в этой группе, я бы продвинулся ещё дальше по сравнению с тем, что мы создавали ранее».

CHRIS ADLER Is





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 372

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом