CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD



CHRIS ADLER в недавнем интервью сказал, что рад услышать новую пластинку LAMB OF GOD:



«Считаю, что все расстались в хороших отношениях. Я очень рад услышать их новую пластинку и рад узнать, что у них и как. Я уверен, что у них всё очень хорошо.



Я передал свой барабанный трон в хорошие руки Art'a, моего друга. Мы впервые встретились с ним, когда ему было лет 17, — у меня есть фотография, на которой он и я, стоящие возле автобуса, где он ожидал нас, чтобы взять автограф. В общем, мы с ним уже давно дружим. И очевидно, что ребята в группе — это не только семья, (он намекнул на то, что его брат Willie играет на гитаре в LAMB OF GOD), но большие друзья, которыми они стали за 25 лет. И у нас была вполне достойная карьера. Она не закончилась — я не думаю, что кто-нибудь с каждой из сторон сказал бы, что она закончилась удачно, в том смысле, будто мы все надеялись и мечтали и хотели одного и того же, но просто не могли по какой-то причине встать на одну и ту же сторону.



Как бы мне ни нравилось делать то, что я делал, разумеется, всё шло к тому, что отойти в сторону будет правильно. И я полагаю, что все выиграли в этом плане. Я желаю им всего наилучшего и уверен, что они сделают всё как надо... Вы должны поговорить с ними — я не уверен — но я надеюсь, что они сделают это ради меня.



Я ушёл не потому, что не хотел быть вовлечённым в музыку или не хотел играть на барабанах. [И] я ушёл из группы не потому, что хотел сделать что-то слишком тяжёлое или слишком лёгкое, или что-то еще в этом роде. Это было что-то вроде взаимного перепутья... Мы просто больше не находили вариантов для контакта...



Я счастлив, что был частью этого этапа. И полагаю, что если бы я всё ещё был в этой группе, я бы продвинулся ещё дальше по сравнению с тем, что мы создавали ранее».













