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Вокалист IRON MAIDEN: «Шведская армия предоставила потрясный Uber»



Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson прокомментировал свой приезд на выступление в рамках фестиваля Sweden Rock в Sölvesborg, Sweden на бронетранспортере Patria XA-360 AMV:



«Я даже не буду утомлять вас подробностями о том, как я оказался в пабе и спросил: «Правда? То есть мы действительно сможем прокатиться на танке?» И вот, пожалуйста. Шведская армия предоставила нам самый крутой «Убер». Как-то так!»







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