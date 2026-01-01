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IRON MAIDEN продались POPHOUSE



Шведская компания Pophouse Entertainment, специализирующаяся на инвестициях в музыкальную индустрию и развлекательные проекты, официально объявила о партнерстве с IRON MAIDEN. В рамках сделки Pophouse приобрела долю в издательских и мастер-правах на музыку группы, а также права на использование ее названия, образов участников и их внешнего облика (NIL — name, image and likeness). Партнерство, которое разрабатывалось в течение последнего года совместно с одним из менеджеров IRON MAIDEN Andy Taylor'ом, должно открыть группе новые творческие возможности, укрепить связь с существующими поклонниками и познакомить с ее богатым каталогом новую аудиторию. По данным Billboard, Pophouse приобрела 50-процентную долю в этих активах, однако финансовые условия сделки не разглашаются.



За более чем 50 лет существования IRON MAIDEN стали одной из самых влиятельных и успешных групп в истории хэви-металла. Основанный в 1975 году в Восточном Лондоне коллектив продал свыше 100 миллионов пластинок, выпустил 17 студийных альбомов, удостоился премий Grammy, Brit Awards и Ivor Novello Awards, а также дал более 2500 концертов в 64 странах мира.



Первым совместным проектом Pophouse и IRON MAIDEN стала интерактивная выставка «The Infinite Dreams Museum Experience», представленная на фестивале Eddfest в поместье Knebworth House. Экспозиция, посвященная 50-летию группы, создана по мотивам юбилейной книги «Infinite Dreams» и рассказывает историю коллектива через его легендарного талисмана Eddie. Для фестиваля была построена целая тематическая зона «Maidenville» с аттракционами, интерактивными площадками и другими развлечениями, посвященными Eddie.



Однако сотрудничество не ограничится концертными мероприятиями. Pophouse и IRON MAIDEN уже ведут съемки нынешнего мирового тура «Run For Your Lives» для масштабного кинопроекта. В дальнейших планах — развитие новых интерактивных форматов для поклонников и создание цифровой вселенной, посвященной Eddie.



Генеральный директор Pophouse Jessica Koravos заявила: «IRON MAIDEN — группа с невероятно богатым наследием и каталогом, который открывает практически безграничные творческие возможности. Благодаря партнерству с Pophouse коллектив получает инвестиционную и креативную поддержку, которая позволит ему продолжать развиваться еще многие десятилетия. Для нас большая честь стать частью новой главы в истории IRON MAIDEN и помочь сохранить их выдающееся наследие для поклонников, которые создавали это мировое сообщество последние пятьдесят лет».



Управляющий партнер инвестиционного фонда Pophouse Johan Lagerlöf добавил:

«IRON MAIDEN — это не просто легендарная группа, а одна из самых мощных музыкальных франшиз в истории. Их песни, уникальная визуальная эстетика и концерты вдохновили несколько поколений поклонников по всему миру и продолжают привлекать новую аудиторию десятилетие за десятилетием. В эпоху стремительного развития технологий мы убеждены, что вместе с нами IRON MAIDEN смогут максимально использовать возможности нового времени. Мы с огромным уважением относимся к этому наследию и невероятно рады принять участие в развитии этого уникального культурного феномена».



Менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood: «Я очень рад нашему сотрудничеству с Pophouse. Теперь у нас есть возможность гораздо быстрее, чем мы когда-либо рассчитывали, воплощать в жизнь, финансировать и реализовывать множество наших идей и планов. Интерес к группе сейчас выше, чем когда-либо прежде. Над этим стратегическим партнерством мы вместе работали больше года, и оно уже принесло первые результаты — достаточно вспомнить музей "The Infinite Dreams" и съемки нынешнего тура. Могу заверить поклонников: впереди MAIDEN ждет еще очень многое. И Eddie, конечно же, будет править!»



Управляющий директор Phantom Music и один из менеджеров IRON MAIDEN Dave Shack: «Rod и Andy всегда вдохновляли нас рисковать и развивать вселенную Eddie — будь то фильмы ужасов, видеоигры или комиксы. Основа MAIDEN — это, конечно, великолепная музыка и невероятные концерты, а команда Phantom занималась развитием той части мифологии группы, которая, как нам казалось, понравится поклонникам. Так появились отмеченная наградами мобильная игра, международный фан-клуб, собственный бренд напитков, книги, комиксы и, разумеется, огромное количество фирменной продукции. Это одна из лучших творческих площадок, с которой только можно работать, и Pophouse уже доказали, что прекрасно вписываются в этот мир. Когда неожиданное отключение электроэнергии поставило под угрозу съемки концерта в Париже для крупного кинопроекта, они вместе с нами оперативно организовали полноценную съемочную группу на Eddfest и помогли сохранить проект».



Pophouse занимается приобретением и развитием брендов в индустрии развлечений, специализируясь на инвестициях в музыкальные каталоги. Помимо IRON MAIDEN, в портфель компании входят Tina Turner, KISS, Cyndi Lauper, Avicii и SWEDISH HOUSE MAFIA. В отличие от традиционных инвесторов, работающих с интеллектуальной собственностью, Pophouse делает ставку на создание новых проектов и концепций совместно с артистами. Среди наиболее успешных инициатив компании — «Avicii Experience», «ABBA The Museum», «Mamma Mia! The Party» и «ABBA Voyage», где Pophouse выступила одним из основателей проекта.



Основанная в 2014 году компания, являющаяся одним из ключевых инвесторов «ABBA Voyage», в марте 2025 года закрыла свой первый инвестиционный фонд Pophouse Fund I, собрав более 1,3 миллиарда долларов для вложений в музыкальные каталоги и объекты интеллектуальной собственности. Одной из крупнейших сделок Pophouse стало соглашение с KISS стоимостью более 300 миллионов долларов, в рамках которого компания приобрела каталог песен группы, права на ее название, внешний образ участников, включая знаменитый грим, а также долю музыкантов в мастер-лентах и издательских правах.







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