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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
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Iron Maiden

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23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

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IRON MAIDEN отключили свет на 2 Minutes To Midnight



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IRON MAIDEN были вынуждены прервать свой концерт в Париже вечером 22 июня после того, как в результате общегородского отключения электроэнергии крупнейший в Европе крытый концертный зал погрузился в полную темноту. Поклонники прождали целый час, прежде чем концерт в La Défense Arena, вместимость которой составляет до 40 000 человек, возобновился.

Выступление записывалось для будущего фильма о туре MAIDEN «Run For Your Lives», и перед концертом фанатов предупредили, что во время шоу запрещено пользоваться мобильными телефонами — эта мера была призвана обеспечить «будущие оптимальные условия просмотра» фильма.

Через десять минут после отключения электричества в зале снова зажглось рабочее освещение, но сцена по-прежнему оставалась погруженной в полную темноту. Когда MAIDEN наконец вернулись на сцену, вокалисту Bruce Dickinson выпала незавидная задача сообщить фанатам, что концерт закончится в 23:30 из-за строгого ограничения, установленного в зале. В результате MAIDEN не смогли исполнить три песни на бис: «Aces High», «Fear Of The Dark» и «Wasted Years».

Сет-лист:

01. Murders In The Rue Morgue
02. Wrathchild
03. Killers
04. Phantom Of The Opera
05. The Number Of The Beast
06. Infinite Dreams
07. Powerslave
08. 2 Minutes To Midnight (cut short by the power outage)
09. Rime Of The Ancient Mariner
10. Run To The Hills
11. Seventh Son Of A Seventh Son
12. The Trooper
13. Hallowed Be Thy Name
14. Iron Maiden




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 июн 2026
S
Sw0Rn
Ну и дела........ Что за отсталая страна
просмотров: 27

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