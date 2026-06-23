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IRON MAIDEN отключили свет на 2 Minutes To Midnight



IRON MAIDEN были вынуждены прервать свой концерт в Париже вечером 22 июня после того, как в результате общегородского отключения электроэнергии крупнейший в Европе крытый концертный зал погрузился в полную темноту. Поклонники прождали целый час, прежде чем концерт в La Défense Arena, вместимость которой составляет до 40 000 человек, возобновился.



Выступление записывалось для будущего фильма о туре MAIDEN «Run For Your Lives», и перед концертом фанатов предупредили, что во время шоу запрещено пользоваться мобильными телефонами — эта мера была призвана обеспечить «будущие оптимальные условия просмотра» фильма.



Через десять минут после отключения электричества в зале снова зажглось рабочее освещение, но сцена по-прежнему оставалась погруженной в полную темноту. Когда MAIDEN наконец вернулись на сцену, вокалисту Bruce Dickinson выпала незавидная задача сообщить фанатам, что концерт закончится в 23:30 из-за строгого ограничения, установленного в зале. В результате MAIDEN не смогли исполнить три песни на бис: «Aces High», «Fear Of The Dark» и «Wasted Years».



Сет-лист:



01. Murders In The Rue Morgue

02. Wrathchild

03. Killers

04. Phantom Of The Opera

05. The Number Of The Beast

06. Infinite Dreams

07. Powerslave

08. 2 Minutes To Midnight (cut short by the power outage)

09. Rime Of The Ancient Mariner

10. Run To The Hills

11. Seventh Son Of A Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden







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