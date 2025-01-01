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*MASTODON расстались с гитаристом 72
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
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Whitesnake

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Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной



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Rhino Records 25 апреля выпустят новый бокс-сет WHITESNAKE, "Access All Areas: Live", материал которого ранее выходил как:

* "Live... In The Still Of The Night" DVD/CD (Disc 1)
* "Live... In The Shadow Of The Blues" 2CD (Discs 2+3)
* "Made In Japan" 2CD/DVD (Discs 4+5)
* "Made In Britain"/"The World Record" 2CD (Discs 6+7)
* "The Purple Tour" (CD/DVD) (Disc 8)

Трек-лист:

[CD1]
1. Medley: Burn/Stormbringer (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
2. Give Me All Your Love (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
3. Is This Love (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
4. Love Ain't No Stranger (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
5. Judgement Day (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
6. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
7. Fool For Your Loving (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
8. Here I Go Again (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
9. Take Me With You (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]
10. Still Of The Night (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

[CD2]
1. Bad Boys (Live, 2006) [2025 Remaster]
2. Slide It In (Live, 2006) [2025 Remaster]
3. Slow An' Easy (Live, 2006) [2025 Remaster]
4. Love Ain't No Stranger (Live, 2006) [2025 Remaster]
5. Judgement Day (Live, 2006) [2025 Remaster]
6. Is This Love (Live, 2006) [2025 Remaster]
7. Blues For Mylene (Live, 2006) [2025 Remaster]
8. Snake Dance (Live, 2006) [2025 Remaster]
9. Crying In The Rain (Live, 2006) [2025 Remaster]
10. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live, 2006) [2025 Remaster]
11. Fool For Your Loving (Live, 2006) [2025 Remaster]
12. Here I Go Again (Live, 2006) [2025 Remaster]
13. Still Of The Night (Live, 2006) [2025 Remaster]

[CD3]
1. Medley: Burn/Stormbringer (Live, 2006) [2025 Remaster]
2. Give Me All Your Love Tonight (Live, 2006) [2025 Remaster]
3. Walking In The Shadow Of The Blues (Live, 2006) [2025 Remaster]
4. The Deeper The Love (Live, 2006) [2025 Remaster]
5. Ready An' Willing (Live, 2006) [2025 Remaster]
6. Don't Break My Heart Again (Live, 2006) [2025 Remaster]
7. Take Me With You (Live, 2006) [2025 Remaster]

[CD4]
1. Best Years (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]
2. Give Me All Your Love Tonight (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [
3. Love Ain't No Stranger (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Re
4. Is This Love (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]
5. Steal Your Heart Away (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Rem
6. Forevermore (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]
7. Six String Showdown (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remas
8. Love Will Set You Free (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Re
9. Drum Solo (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]
10. Fool for Your Loving (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Rema
11. Here I Go Again (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]
12. Still of the Night (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]

[CD5]
1. Love Will Set You Free (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2
2. Steal Your Heart Away (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/20
3. Fare Thee Well (Soundcheck) [Acoustic] [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/1
4. One of These Days (Soundcheck / Acoustic) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 1
5. Lay Down Your Love (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011]
6. My Evil Ways (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011] [2025
7. Good to Be Bad (Soundcheck) [Acoustic] [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/1
8. Tell Me How (Soundcheck) [Acoustic] [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2

[CD6]
1. Best Years (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
2. Give Me All Your Love Tonight (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
3. Love Ain't No Stranger (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
4. Is This Love (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
5. Steal Your Heart Away (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
6. Forevermore (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
7. Love Will Set You Free (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
8. My Evil Ways (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
9. Fare Thee Well (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
10. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
11. Fool for Your Loving (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
12. Here I Go Again (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]
13. Still of the Night (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

[CD7]
1. Bad Boys (Live, 2011) [2025 Remaster]
2. Slide It In (Live, 2011) [2025 Remaster]
3. Lay Down Your Love (Live, 2011) [2025 Remaster]
4. Pistols at Dawn (Live, 2011) [2025 Remaster]
5. Snake Dance (Live, 2011) [2025 Remaster]
6. Can You Hear the Wind Blow (Live, 2011) [2025 Remaster]
7. Fare Thee Well (Acoustic) [Live, 2011] [2025 Remaster]
8. One of These Days (Acoustic) [Live, 2011] [2025 Remaster]
9. The Badger (Live, 2011) [2025 Remaster]
10. The Deeper The Love (Live, 2011) [2025 Remaster]
11. Soldier of Fortune (Live, 2011) [2025 Remaster]
12. Medley: Burn/Stormbringer (Live, 2011) [2025 Remaster]
13. Ain't Gonna Cry No More (Acoustic) [Live, 2011] [2025 Remaster]

[CD8]
1. Burn (Live, 2015) [2025 Remaster]
2. Bad Boys (Live, 2015) [2025 Remaster]
3. Love Ain't No Stranger (Live, 2015) [2025 Remaster]
4. The Gypsy (Live, 2015) [2025 Remaster]
5. Give Me All Your Love Tonight (Live, 2015) [2025 Remaster]
6. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live, 2015) [2025 Remaster]
7. Mistreated (Live, 2015) [2025 Remaster]
8. You Fool No One (Live, 2015) [2025 Remaster]
9. Soldier of Fortune (Live, 2015) [2025 Remaster]
10. Is This Love (Live, 2015) [2025 Remaster]
11. Fool for Your Loving (Live, 2015) [2025 Remaster]
12. Here I Go Again (Live, 2015) [2025 Remaster]
13. Still of the Night (Live, 2015) [2025 Remaster]




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