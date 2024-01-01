8 июл 2024



WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA



В новом интервью для Chaoszine басистку WHITESNAKE и группы Bruce'a Dickinson'a Tanya'y O'Callaghan спросили, возобновится ли когда-нибудь прощальный тур группы под руководством David'a Coverdale'a спустя почти два года после того, как WHITESNAKE сорвали ранее объявленный североамериканский тур со SCORPIONS из-за того, что Coverdale, как тогда сообщалось, продолжает лечение от постоянной инфекции верхних дыхательных путей. Tanya ответила:



«Мы надеемся хотя бы закончить гастрольный цикл, но я не могу говорить за David'a, потому что, по его словам, он никогда не говорит "никогда". Но он всё ещё восстанавливается, потому что это был довольно напряжённый тур. Между репетициями он заболел, и у него возникло много проблем со здоровьем. Но у него всё хорошо. Он очень хочет выпустить прощальный DVD и книгу, и всё это произойдёт, надеюсь, в следующем году, и это потрясающе. И, как он говорит, никогда не говори "никогда". Может быть, мы выступим где-то в том году, но он хочет сочинять и записывать материал. Так что история WHITESNAKE ещё не закончена... Ни в коем случае не закончена. Но я не знаю, какая итерация будет следующей. Может быть, я надеюсь, что мы закончим гастрольный цикл. Я очень надеюсь, что мы это сделаем, потому что это отличная группа людей, с которыми приятно работать».







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