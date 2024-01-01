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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Whitesnake

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8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»

14 окт 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

25 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур

25 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

24 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из WHITESNAKE: «Я не имею к этому никакого отношения»

11 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

26 авг 2023 : 		 Демо DEEP PURPLE 1972 года войдет в новую версию альбома WHITESNAKE

25 июн 2023 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

25 май 2023 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

12 май 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE — о будущем группы

30 апр 2023 : 		 DAVID COVERDALE заявил, что WHITESNAKE никогда не использовали фонограмму

29 апр 2023 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 апр 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE не знает, когда вернется на сцену
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|||| 8 июл 2024

WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA



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В новом интервью для Chaoszine басистку WHITESNAKE и группы Bruce'a Dickinson'a Tanya'y O'Callaghan спросили, возобновится ли когда-нибудь прощальный тур группы под руководством David'a Coverdale'a спустя почти два года после того, как WHITESNAKE сорвали ранее объявленный североамериканский тур со SCORPIONS из-за того, что Coverdale, как тогда сообщалось, продолжает лечение от постоянной инфекции верхних дыхательных путей. Tanya ответила:

«Мы надеемся хотя бы закончить гастрольный цикл, но я не могу говорить за David'a, потому что, по его словам, он никогда не говорит "никогда". Но он всё ещё восстанавливается, потому что это был довольно напряжённый тур. Между репетициями он заболел, и у него возникло много проблем со здоровьем. Но у него всё хорошо. Он очень хочет выпустить прощальный DVD и книгу, и всё это произойдёт, надеюсь, в следующем году, и это потрясающе. И, как он говорит, никогда не говори "никогда". Может быть, мы выступим где-то в том году, но он хочет сочинять и записывать материал. Так что история WHITESNAKE ещё не закончена... Ни в коем случае не закончена. Но я не знаю, какая итерация будет следующей. Может быть, я надеюсь, что мы закончим гастрольный цикл. Я очень надеюсь, что мы это сделаем, потому что это отличная группа людей, с которыми приятно работать».




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