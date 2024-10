сегодня



Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»



REB BEACH в интервью Metal Journal ответил на вопрос, планирует ли WHITESNAKE вновь выступать в 2025 или 2026 годах:



«У меня нет новостей на этот счёт. David ничего мне не сказал. Последнее, что я слышал от него по этому поводу, — он попросил меня оставить у него дома кое-какое оборудование на случай, если мы займёмся чем-нибудь. Он говорил о том, чтобы дать несколько концертов в Вегасе, просто как прощальный концерт в Вегасе, но лично я не считаю, что David больше не будет путешествовать, снова устраивать мировое турне и ездить по разным странам. Я думаю, что он не хочет этого больше делать. Это моё мнение. Он этого не говорил. Ему 72 года. Он продал права на песни. Он получил кучу денег. И я думаю, что ему не нужно делать это — гастролировать дальше».



На вопрос о том, считает ли он, что прощание с WHITESNAKE может состояться в виде концертной программы в Лас-Вегасе, Reb ответил:



«Да, я думаю. Если что и произойдёт, то это будет именно так, на мой взгляд».



Что касается возможности выхода нового студийного альбома WHITESNAKE, Reb сказал:



«Я ничего не слышал. David шутит с нами. У нас есть беседа WHITESNAKE, и каждый день он присылает туда новую шутку. И он написал мне о [бывшем гитаристе WHITESNAKE и нынешнем гитаристе THE DEAD DAISIES] Doug Aldrich [у которого недавно обнаружили рак и которого временно заменит в THE DEAD DAISIES Бич] и THE DEAD DAISIES. Он попросил меня передать ему привет и убедиться, что с ним всё в порядке. Так что David на связи, раз в неделю мы переписываемся».







