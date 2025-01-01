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Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»



REB BEACH в недавнем интервью ответил на вопрос, планируют ли WHITESNAKE продолжить прощальное турне:



«Послушайте, все зависит от решения David [Coverdale, фронтмен WHITESNAKE]. Я расскажу вам то, что знаю. Как-то раз – это было, наверное, три года назад – он позвонил мне за две недели до тура со SCORPIONS и сказал: "Я просто измотан, дорогой. Сворачиваемся. Я вымотался и просто не могу этого сделать. Мне очень жаль". И он отменил тур за две недели до его начала. А потом продал свое дело за 50 миллионов долларов примерно в то же время.



[David] сказал мне оставить оборудование у него дома, на случай, если мы будем делать что-то еще, если что-то может произойти. «Но оставь достаточно, чтобы ты мог гастролировать, если что-то подвернется». И я такой: «Отлично». Ну, прошло уже три года.



У меня всегда было впечатление, что если David что-то и сделает, то это будут пять вечеров в Вегасе. Это он может устроить. Но он ненавидит путешествия, они его выматывают. Так что я не представляю, чтобы он отправился в еще один европейский прощальный тур и закончил его так, как мы должны были, потому что на самом деле было обидно, как все это завершилось. Мы все заразились COVID, и на этом все закончилось».







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