Фрагмент нового релиза WHITESNAKE



Rhino Records 25 апреля выпустят новый бокс-сет WHITESNAKE, "Access All Areas: Live", материал которого ранее выходил как:



* "Live... In The Still Of The Night" DVD/CD (Disc 1)

* "Live... In The Shadow Of The Blues" 2CD (Discs 2+3)

* "Made In Japan" 2CD/DVD (Discs 4+5)

* "Made In Britain"/"The World Record" 2CD (Discs 6+7)

* "The Purple Tour" (CD/DVD) (Disc 8)



Фрагмент из этого релиза, “Still Of The Night” (Official Live Video 2025 Remaster), доступен ниже.



Трек-лист:



[CD1]

1. Medley: Burn/Stormbringer (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

2. Give Me All Your Love (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

3. Is This Love (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

4. Love Ain't No Stranger (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

5. Judgement Day (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

6. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

7. Fool For Your Loving (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

8. Here I Go Again (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

9. Take Me With You (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]

10. Still Of The Night (Live at Hammersmith Apollo, London, 10/20/2004) [2025 Remaster]



[CD2]

1. Bad Boys (Live, 2006) [2025 Remaster]

2. Slide It In (Live, 2006) [2025 Remaster]

3. Slow An' Easy (Live, 2006) [2025 Remaster]

4. Love Ain't No Stranger (Live, 2006) [2025 Remaster]

5. Judgement Day (Live, 2006) [2025 Remaster]

6. Is This Love (Live, 2006) [2025 Remaster]

7. Blues For Mylene (Live, 2006) [2025 Remaster]

8. Snake Dance (Live, 2006) [2025 Remaster]

9. Crying In The Rain (Live, 2006) [2025 Remaster]

10. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live, 2006) [2025 Remaster]

11. Fool For Your Loving (Live, 2006) [2025 Remaster]

12. Here I Go Again (Live, 2006) [2025 Remaster]

13. Still Of The Night (Live, 2006) [2025 Remaster]



[CD3]

1. Medley: Burn/Stormbringer (Live, 2006) [2025 Remaster]

2. Give Me All Your Love Tonight (Live, 2006) [2025 Remaster]

3. Walking In The Shadow Of The Blues (Live, 2006) [2025 Remaster]

4. The Deeper The Love (Live, 2006) [2025 Remaster]

5. Ready An' Willing (Live, 2006) [2025 Remaster]

6. Don't Break My Heart Again (Live, 2006) [2025 Remaster]

7. Take Me With You (Live, 2006) [2025 Remaster]



[CD4]

1. Best Years (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]

2. Give Me All Your Love Tonight (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [

3. Love Ain't No Stranger (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Re

4. Is This Love (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]

5. Steal Your Heart Away (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Rem

6. Forevermore (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]

7. Six String Showdown (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remas

8. Love Will Set You Free (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Re

9. Drum Solo (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]

10. Fool for Your Loving (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Rema

11. Here I Go Again (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]

12. Still of the Night (Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011) [2025 Remaster]



[CD5]

1. Love Will Set You Free (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2

2. Steal Your Heart Away (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/20

3. Fare Thee Well (Soundcheck) [Acoustic] [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/1

4. One of These Days (Soundcheck / Acoustic) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 1

5. Lay Down Your Love (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011]

6. My Evil Ways (Soundcheck) [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2011] [2025

7. Good to Be Bad (Soundcheck) [Acoustic] [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/1

8. Tell Me How (Soundcheck) [Acoustic] [Live at Loud Park Festival, Saitama Super Arena, Japan, 10/15/2



[CD6]

1. Best Years (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

2. Give Me All Your Love Tonight (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

3. Love Ain't No Stranger (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

4. Is This Love (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

5. Steal Your Heart Away (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

6. Forevermore (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

7. Love Will Set You Free (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

8. My Evil Ways (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

9. Fare Thee Well (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

10. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

11. Fool for Your Loving (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

12. Here I Go Again (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]

13. Still of the Night (Live in Britain, 2011) [2025 Remaster]



[CD7]

1. Bad Boys (Live, 2011) [2025 Remaster]

2. Slide It In (Live, 2011) [2025 Remaster]

3. Lay Down Your Love (Live, 2011) [2025 Remaster]

4. Pistols at Dawn (Live, 2011) [2025 Remaster]

5. Snake Dance (Live, 2011) [2025 Remaster]

6. Can You Hear the Wind Blow (Live, 2011) [2025 Remaster]

7. Fare Thee Well (Acoustic) [Live, 2011] [2025 Remaster]

8. One of These Days (Acoustic) [Live, 2011] [2025 Remaster]

9. The Badger (Live, 2011) [2025 Remaster]

10. The Deeper The Love (Live, 2011) [2025 Remaster]

11. Soldier of Fortune (Live, 2011) [2025 Remaster]

12. Medley: Burn/Stormbringer (Live, 2011) [2025 Remaster]

13. Ain't Gonna Cry No More (Acoustic) [Live, 2011] [2025 Remaster]



[CD8]

1. Burn (Live, 2015) [2025 Remaster]

2. Bad Boys (Live, 2015) [2025 Remaster]

3. Love Ain't No Stranger (Live, 2015) [2025 Remaster]

4. The Gypsy (Live, 2015) [2025 Remaster]

5. Give Me All Your Love Tonight (Live, 2015) [2025 Remaster]

6. Ain't No Love In The Heart Of The City (Live, 2015) [2025 Remaster]

7. Mistreated (Live, 2015) [2025 Remaster]

8. You Fool No One (Live, 2015) [2025 Remaster]

9. Soldier of Fortune (Live, 2015) [2025 Remaster]

10. Is This Love (Live, 2015) [2025 Remaster]

11. Fool for Your Loving (Live, 2015) [2025 Remaster]

12. Here I Go Again (Live, 2015) [2025 Remaster]

13. Still of the Night (Live, 2015) [2025 Remaster] http://www.whitesnake.com







